Alanya'da jandarma trafik uygulaması: 5 motosiklet trafikten men edildi
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan trafik uygulamasında 125 motosiklet kontrol edildi. 56 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 5 motosiklet ise trafikten men edildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin trafik uygulaması sonucunda 5 motosiklet trafikten men edildi.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından motosiklet sürücülerine yönelik trafik uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada 125 motosiklet kontrol edilirken, 56 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 5 motosiklet ise trafikten men edildi. - ANTALYA