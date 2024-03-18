Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Konya'nın Akşehir ilçesinde narkotik ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri gençleri zehirlemek için sokak satıcılığı yapan, uyuşturucu madde kullanan ve sevk eden şahıslarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde narkotik ekiplerdi, İstanbul plakalı bir aracın Akşehir'e uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçildi. Plakası tespit edilen araç bir süre takibe alındıktan sonra D-300 Karayolu üzeri İstasyon Kavşağında durduruldu. Araçta ve 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 477 gram skunk ile 2 gram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el koyan narkotik ekibi H.A. ve H.U. isimli iki şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak ve Uyuşturucu Madde Ticareti" suçlarından işlem yaptı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi. - KONYA