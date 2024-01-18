Akşehir'de Sahte İçki Operasyonu: 1 Tutuklama

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis tarafından düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Yeni Mahalle'de bir evde sahte alkol yapıldığı ve satıldığı şeklinde yapılan ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, N.D.'nin evine baskın düzenledi. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile N.D.'ye ait evde ve aracında arama yapan ekipler, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış pet şişeler içerinde toplam 53 litre sahte alkollü içki ele geçirdi. İçkilere el koyan asayiş ekipleri şüpheli N.D.'yi gözaltına aldı. Şüpheli N.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA