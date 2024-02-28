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Aksaray'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 4 Şüpheli Yakalandı

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Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 şahıs, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda 25 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ile birlikte 4 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 4 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri, kimlik ve adreslerini tespit ettiği 4 şüpheliyi takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak yapılan takipte yeterli delillere ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Merkez ilçe mülki sınırları içerisinde bulunan bir ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada 25 gram metamfetamin ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Sorgulanmak üzere Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen 4 şüpheli buradaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Jandarma Aksaray 3.Sayfa Güncel Haberler

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