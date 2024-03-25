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Aksaray'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 3 Şüpheli Tutuklandı

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Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda 3 şüpheli uyuşturucu ticaretinde suçüstü yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 3 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, kimliklerini belirlediği E.H., D.A. ve M.K. isimli 3 şahsın peşine düştü. 2 gün boyunca teknik ve fiziksel takip yapan jandarma ekipleri yeterli delil ve bulguların ardından operasyon için düğmeye bastı. Uyuşturucu tacirlerinin birkaç şahsa uyuşturucu madde satışı yaparken baskın yapan jandarma ekipleri, şüphelileri suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 25 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 32 adet tabanca fişeği ve 4 bin 200 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Jandarma Aksaray Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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