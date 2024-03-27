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Aksaray'da trafik jandarması dronlarla kural ihlallerini tespit ediyor

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Aksaray'da trafik jandarması ekipleri trafik güvenliğinin sağlanarak kazaların en aza indirilmesi amacıyla kural ihlallerini dron ile havadan tespit ediyor.

Yaşanan ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının en aza indirilebilmesi, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri rutin uygulama ve denetimlerin yanı sıra dron desteği ile havadan yaptığı denetimlerle kural ihlallerini metrelerce uzaktan tespit ediyor. Karayolları başta olmak üzere ilçe, belde ve köy yollarında havadan denetim yapan ekipler kural ihlali yapan otomobilleri 1 kilometre uzaklıktaki uygulama noktasında durduruyor. Uygulamalarda özellikle ışık ihlali, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı, uygunsuz şerit kullanma, hatalı şerit değiştirme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, araç takip mesafesi, okul ve yaya geçidi önceliği denetleniyor. Cezai işlemlerinin ardından durdurulan araç sürücülerine bilgilendirme yapan trafik jandarması, trafik kurallarıyla ilgili broşürler veriyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla denetim faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir" denildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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