Aksaray'da Sigara İzmaritiyle Çıkan Yangın Söndürüldü

Aksaray'da 5 katlı bir apartmanın son katında koltuğa düşen sigara izmaritin neden olduğu yangın, itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, Küçük Bölcek Mahallesi 2633. Sokak'ta 5 katlı bir binanın son katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın son katında oturma odasındaki koltuğun üzerine düşen sigara yangına neden oldu. Dumanları ve alevleri gören ev sahibi Fatma C. (36) panikle yangını söndürmeye çalışırken, halı ve kanepeler bir anda yanmaya başladı. Komşularından yardım isteyen Fatma C., 112 Acil Çağrı Merkezini de arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri oturma odasındaki koltuk ve kanepeleri söndürerek, yangının büyümesini engelledi. İtfaiyenin yaptığı soğutma çalışmalarının ardından kullanılmaz hale gelen eşyalar dışarı çıkarıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - AKSARAY