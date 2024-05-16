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Aksaray'da Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı

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Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile motosiklet çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi 1350 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakasız motosikletiyle şehir merkezi istikametine seyreden S.K. (23), kavşakta B.G. (45) yönetimindeki 68 AAP 484 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yola savrulurken motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan M.T. (28) yaralandı. Motosikletin hurdaya döndüğü kazada yola savrulan yaralılara ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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