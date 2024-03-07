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Aksaray'da Kadına Şiddetle Mücadele Eğitimi Veriliyor

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Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla köy köy gezip Kadın Destek Uygulaması (KADES) eğitimi veriyor. Eğitimlerde KADES'in kullanımı ve sağladığı kolaylıklar anlatılıyor.

Aksaray'da kadına şiddetin önlenmesi amacıyla köy köy gezen jandarma ekipleri kadınlarla buluşarak Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) eğitimi veriyor.

Kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde kadına olan şiddetin önüne geçilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri köy köy gezerek kadınlarla buluşuyor. Kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planı çerçevesinde çalışma yapan jandarma ekipleri ikamet eden kadın ve erkek vatandaşlarımıza yönelik KADES uygulaması hakkında eğitim verdi. KADES'in cep telefonuna indirilmesi, uygulamanın cep telefonuna indirildikten sonra nasıl kullanılacağı ve sağladığı kolaylıklar hakkında bilgiler veren jandarma ekipleri, uygulama ile ilgili tanıtım broşürü dağıttı. Erkeklerle de bir araya gelen jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığının "Kadına El Kal-Ka-Maz!" sloganı çerçevesinde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimleri verdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetlerimize aralıksız devam edilecektir" denildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Aksaray KADES 3.Sayfa Kadın Güncel Haberler

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