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Aksaray'da Gündüz Vakti Şok Uygulama

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Aksaray'da polis tarafından gerçekleştirilen şok uygulamada araçlar ve şahıslar denetimden geçirildi. Uygulama şehrin farklı noktalarında yapıldı.

Aksaray'da gündüz vakti şok uygulama yapan polis, araçları bir bir durdurarak denetimden geçirdi. Şahısların ve araçların sorgulandığı uygulama şehrin birçok farklı noktasında gerçekleştirildi.

Halkın huzur ve güveninin sağlanması amacıyla çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şehir genelinde şok uygulama yaptı. Meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla yapılan uygulamalar şehrin farklı birçok noktasında gerçekleştirildi. Trafikteki araçlar bir bir durdurulurken ilk olarak sürücü ve yolcu konumundaki vatandaşlar denetimden geçirildi. Şahısların Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirildiği uygulamalarda araçlar da didik didik arandı. Dron ile havadan görüntülenen uygulamalar belirli saat aralıklarında gün boyu farlı noktalarda gerçekleştirilirken, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan tüm çalışmalarımız gibi şok uygulamalarımız da aralıksız devam edecektir" denildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aksaray Güvenlik Trafik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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