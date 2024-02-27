Aksaray'da durdurulan yolcu otobüsünde 168 kilo kaçak tütün ele geçirildi

AKSARAY - Aksaray'da jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu yolcu otobüsünün bagajında 168 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Kaçak tütünleri sahibi olduğu öne sürülen otobüs şoförü ve muavini gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aksaray - Adana Karayolu üzerinde yol kontrolü yaptı. Kontrol esnasında durumundan şüphelenilen bir yolcu otobüsünü durduran Taşpınar Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde otobüste arama yaptı. Yapılan aramada otobüsün bagajında poşetlenmiş toplam 168 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Tütünlerin hangi yolcuya ait olduğu konusunda araştırma yapan jandarma ekipleri kaçak tütünlerin otobüs şoförü ve muavine ait olduğunu tespit etti. Şoför ve muavin gözaltına alınırken haklarında yasal işlem başlatıldı. Adıyaman'dan yüklenilen kaçak tütünlerin Ankara'ya götürüldüğü öğrenildi. Kaçak tütünler ise imha edilmek üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.