Aksaray'da Aranan 43 Kişi Yakalandı

Aksaray'da aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 17'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların izini süren polis ekipleri, bulundukları adresleri tespit edilen aranan şahısların peşine düştü. Yapılan takip, kovalamaca ve operasyonel çalışmalarda 43 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen 43 şahıs, işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 43 şahıstan 17'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şahısların üst ve ikamet aramalarında ise 4 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet mermi, 2 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 5 adet fişek ve bir miktar çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. - AKSARAY