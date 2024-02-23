Aksaray'da 57 Saniyede Otomobil Soygunu

Aksaray'da arabayla bir aracın yanına gelerek 57 saniyede otomobili soyup soğana çeviren hırsızlar, önce güvenlik kamerasına, ardından polise yakalandı. 22 saatlik güvenlik kamerasını izleyen polis, şüphelileri gözaltına aldı.

Olay, Bahçesaray Mahallesi'ndeki oto sanayi içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde bir araçla oto sanayine gelen 2 kişi, araçlarını bir otomobilin yanına park ederek 57 saniye içinde otomobili soyup soğana çevirdi. Araçta bulunan 2 adet teyip, ses sistemi, 4 adet hoparlör ve çeşitli özel eşyaları çalan şahıslar olay yerinden kaçtı. Sabah sahibinin fark etmesi üzerine ortaya çıkan olay polise bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızların peşine düşen polis, bölgede bulunan güvenlik kameralarından yola çıkarak şahısların kimliklerini tespit etti. Şahısların olayı gerçekleştirmesinden kaçış istikametine yönelik civardaki tüm kameralar dahil olmak üzere toplam 22 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü izleyen polis, şüphelileri adeta eliyle koymuş gibi bularak yakaladı. Evde yapılan aramada araçtan çalınan malzemelerin bir kısmı bulunarak sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan N.Y. (31) ve F.A. (27) emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. N.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - AKSARAY