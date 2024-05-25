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Akhisar'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazada ölen ve yaralananların isimleri açıklandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yanarak hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı kazada ölen ve yaralananların isimleri belli oldu.

Alınan bilgiye göre, Mustafa D. yönetimindeki 45 R 2104 plakalı otomobil ile Şükrü Maldar (34) idaresindeki 45 U 4578 plakalı otomobil, Akhisar-Gördes yolunun Kömürcü Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen 45 U 4578 plakalı araç yanmaya başladı. Alev alan otomobildeki Sevilay Maldar ile çocukları İsmail ve Zeynep Maldar kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Sürücü Şükrü Maldar ise sıkıştığı için yanan araçtan çıkamayarak hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken sürücü Şükrü Maldar'ın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan diğer aracın sürücüsü Mustafa D, beraberindeki Özcan B, Mehmet B, Süleyman D. ve Tayfun B. ile yanan otomobildeki anne ve çocukları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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