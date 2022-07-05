Ailelerin evlat nöbeti bin 37. gününde

HDP önündeki ailelerin direnişi sürüyor

DİYARBAKIR Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti bin 37. gününde devam ediyor.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi bin 37. gününde. Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan için HDP il binası önünde beklediklerini, HDP ve PKK'dan hayır gelmeyeceğini kaydederek, 'teslim olun' çağrısı yaptı. Aydın, "Evlat mücadelemiz burada kararlılıkla devam ediyor. Biz burada evlatlarımızın mücadelesine sonuna kadar devam edeceğiz. Gün geçtikçe burada zafere imza atıyoruz. 37. evladımız güvenlik güçlerine teslim oldu. Gelin sesimizi duyuyorsanız devletimizin şefkatli kollarına teslim olun. 37 tane evlat teslim oldu hiçbiri ceza yemeden ailelerin kucağına gittiler. Eğer sesimizi duyuyorsanız gelin güvenlik güçlerine teslim olun. 3 yıla yakındır burada HDP'den evlatlarımızı isterken bizi duymazlıktan geldiler. Bütün dünya feryadımızı duydu bir tek HDP duymadı, bu evlat mücadelesi bir tek bizim değil bütün Türkiye'nin mücadelesidir. Tüm Türkiye bize sahip çıksın ve desteklesin. 3 yıldır buradayız herkese insan hakları var ama maalesef bizim çocuklarımıza bu hak yok. Bizim çocuklarımıza bu hak tanınsaydı, insan hakları temsilcileri burada olurlardı, HDP ve PKK'yı kınardı, maalesef bunlar da görmemezlikten geldiler" dedi.