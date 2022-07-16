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Ağrı'da tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ağrı'da tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Ağrı'da, yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Ağrı'da, yolun karşısına geçmek isterken tırın altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'da Taşlıçay'dan Ağrı'ya seyir halinde olan tır yolun karşısına geçmeye çalışan 31 yaşındaki Yaşagül Açık'a çarptı. Yaralanan Açık, olay yerine sevk edilen ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan talihsiz kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtulamadı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Taşlıçay Ağrı 3. Sayfa Haberler

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