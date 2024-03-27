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Ağrı'da aranan 9 kişi jandarma tarafından yakalandı

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Ağrı'da çeşitli suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 9 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca Erzincan, Bayburt, Kars ve Iğdır İl Jandarma Komutanlıkları Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT'lar) tarafından Ağrı merkezli olmak üzere 22-26 Mart 2024 tarihleri arasında ortak yürütülen Şehit Uzman Jandarma Çavuş Necmettin Kabak JASAT MERCEK-5 Operasyonu kapsamında, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, toplam 27 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 9 firari adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Ağrı Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Haberler

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