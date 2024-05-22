Ağrı'da DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 15 Kişi Gözaltına Alındı

Ağrı'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü personelince, DEAŞ terör örgütüne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon doğrultusunda adreslere giden ekipler burada yaptıkları aramalarda çok sayıda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirdi. Olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı. - AĞRI