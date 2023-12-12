Ağrı'da 7 ayrı adreste düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yasadışı silah ticaretinin tespitine yönelik yapılan operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Ağrı'da 7 ayrı adreste düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "yasadışı silah ticaretinin tespitine ve önlenmesine" yönelik başlatılan 3 aylık çalışma süresinin ardından Ağrı Patnos merkezli 7 ayrı ilde gerçekleştirilen operasyon doğrultusunda 1 adet AK47 uzun namlulu tüfek, 27 adet ruhsatsız tabanca, 28 adet tabanca şarjörü, 654 adet tabanca fişeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet AK47 şarjörü, 65 adet AK47 fişeği, 6 adet av tüfeği, 2 adet av tüfeği şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili toplamda 22 şüpheli şahıs yakalanarak yasal işlemlere başlatıldı. - AĞRI