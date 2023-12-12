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Ağrı'da 7 ayrı adreste düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı

12 Aralık 2023 15:19 Güncelleme: 15:21 Abone Ol

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yasadışı silah ticaretinin tespitine yönelik yapılan operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.