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Afyonkarahisar'da kasten adam öldürme suçundan aranan şüpheli yakalandı

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Afyonkarahisar'da 'kasten adam öldürme' suçundan 5 yıldır aranan 74 yaşındaki şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesine bağlı İmrallı köyünde 12 Ekim 2019 tarihinde İbrahim Cırık isimli vatandaşı öldürdükten sonra kaçtığı iddia edilen 74 yaşındaki Ç.K., jandarma dedektifleri tarafından Manisa'nın Salihli ilçesinde gizlendiği evde yakalandı.

Jandarma, olayın olduğu 12 Ekim 2019 tarihinden itibaren şüpheli şahsın peşini hiç bırakmadı. Firari Ç.K.'nin ormanlık arazideki bitki örtüsü ve mağaraları kullanabileceğini değerlendiren ekipler arazide komando birlikleriyle arama faaliyetleri gerçekleştirdi. Araziye kamera ve fotokapan yerleştiren jandarma alan daraltarak şahsı takibe devam etti. Yakalanacağını anlayan şahıs çareyi Manisa'ya kaçmakta buldu. Ancak, jandarma dedektifleri sıkı takiple şahsın Manisa'da gizlendiği yeri tespit etti. Seyyar satıcı kılığına giren jandarma ekipleri, şüpheli şahsın bulunabileceği adreslerde 48 saat boyunca keşif yaptı. Kasten öldürme olayının şüphelisi Ç.K., yakalanmamak için kullandığı sahte kimlik ile birlikte kıskıvrak yakaladı. Afyonkarahisar'a getirilen şüpheli şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Manisa Bayat Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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