Afyonkarahisar'da Havaya Ateş Eden Şüphelilerin Evlerinde Arama Yapıldı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri havaya ateş ederek genel güvenliği tehlikeye sokan 4 şüphelinin evinde arama yaptı.

Ekipler, Afyonkarahisar'da 31 Mart 2024 günü mahalli idareler genel seçimlerinde ve asker eğlencesinde havaya ateş ederek genel güvenliği tehlikeye soktukları belirlenen 4 şüphelinin evinde arama yaptı. Ekipleri, Işıklar beldesinde ikamet eden M.A.Ç., A.D., Ü.G., ve E.D. isimli şüpheli şahısların evinde yaptığı aramada, 2 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 13 adet av tüfeği fişeği, 15 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Yakalanan şahıslar gözaltına alınırken, meydana gelen olayla ilgili adli tahkikata başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR