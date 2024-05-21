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Afyonkarahisar'da Havaya Ateş Eden Şüphelilerin Evlerinde Arama Yapıldı

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Afyonkarahisar'da mahalli idareler genel seçimlerinde ve asker eğlencesinde havaya ateş ederek genel güvenliği tehlikeye sokan 4 şüphelinin evinde arama yapıldı. Aramada tabanca, av tüfeği ve mermiler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri havaya ateş ederek genel güvenliği tehlikeye sokan 4 şüphelinin evinde arama yaptı.

Ekipler, Afyonkarahisar'da 31 Mart 2024 günü mahalli idareler genel seçimlerinde ve asker eğlencesinde havaya ateş ederek genel güvenliği tehlikeye soktukları belirlenen 4 şüphelinin evinde arama yaptı. Ekipleri, Işıklar beldesinde ikamet eden M.A.Ç., A.D., Ü.G., ve E.D. isimli şüpheli şahısların evinde yaptığı aramada, 2 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 13 adet av tüfeği fişeği, 15 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Yakalanan şahıslar gözaltına alınırken, meydana gelen olayla ilgili adli tahkikata başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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