Afyonkarahisar'da Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs polisin başarılı takibi sonrası yakalandı.

Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş büro amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemede H.A., isimli şahsın 'konut dokunulmazlığını ihlal etme ve hırsızlık' suçlarından 3 yıl 4 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şahıs daha sonra ekiplerin gerçekleştirdiği operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR