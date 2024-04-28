Afyonkarahisar'da Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan 5 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde M.K. isimli şahsın 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, güveni kötüye kullanma, basit yaralama ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' gibi suçlardan toplamda 5 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Bunun üzerine şüphelinin peşine düşen ekipler şahsı merkeze bağlı Salar beldesinde yakalayarak gözaltına alındı.

Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR