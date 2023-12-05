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Afyonkarahisar'da 24 Kaçak Av Tüfeği Ele Geçirildi

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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, İ.G. isimli şahsın ruhsatsız tabanca ve kaçak av tüfekleri satmakla ilgili bilgi aldı. Ekipler, şahsın kullandığı aracı durdurarak yapılan aramada 24 adet kaçak av tüfeği ele geçirdi. Şahıs gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri 24 adet kaçak av tüfeği ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, İ.G. isimli şahsın kente ruhsatsız tabanca, faturasız ve seri numarasız tüfekleri satmak geleceği yönünden bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şahsın kullandığı aracı Çay ilçesi girişinde durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 20 adet satışı yasak, seri numarasız kısa dipçikli pompalı ateşli silah, 4 adet çeşitli markalarda seri numaralı faturasız yivsiz setsiz av tüfeği ile 8 adet av tüfeği şarjörü ele geçirdi. Olayın ardından jandarma ekipleri şahsın gözaltına aldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Güvenlik Suç Kaçakçılık 3. Sayfa Güncel Haberler

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