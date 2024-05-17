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Afyonkarahisar'da 17 yıl 13 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

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Afyonkarahisar'da İ.E. isimli şahıs, kasten öldürme ve silahla tehdit suçlarından aranan biri olarak 17 yıl 13 ay hapis cezası ile yakalandı.

Afyonkarahisar'da 17 yıl 13 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde İ.E. isimli şahsın kasten öldürme ve silahla tehdit suçlarından 17 yıl 13 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi merkeze bağlı Sülümenli beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Cezaevi Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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