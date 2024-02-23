Afyonkarahisar'a Usak'tan uyuşturucu getiren 2 şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'a Usak'tan uyuşturucu getiren 2 şahıs Sandıklı ilçesinde yol kontrolünde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Sandıklı'da ikamet eden A.K. ve R.T.G. isimli şahısların, Uşak'tan uyuşturucu madde temin ederek Sandıklı ilçesine getirecekleri bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan fiziki takiple şahısların içerisinde bulunduğu araç, Sandıklı ilçesi Susuz köyü kavşağında durduruldu. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, şüpheli şahısların üzerinde ve araçta yapılan arama sonucunda, 9 adet sentetik ecza, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayın ardından şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR