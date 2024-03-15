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Adıyaman'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Yakalandı

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Adıyaman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu maddelerle yakalandı. Şahsın üst aramasında bonzai, sentetik cannobiond uyuşturucu hammaddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Adıyaman'da hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince üzerinde uyuşturucu maddelerle yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçlamasıyla hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P., isimli şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahsın yapılan üst aramasında 135 gram bonzai, 6 Gram sentetik cannobiond uyuşturucu hammaddesi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 bin 810 TL değerinde uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri ve paralar muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şahıs İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği Adıyaman Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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