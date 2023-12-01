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Adıyaman'da Üst Geçitten Atlamaya Çalışan Genci Vatandaş Yakaladı

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Adıyaman'da Atatürk Bulvarı Adliyesi önündeki üst geçide çıkan bir genç, atlamak istedi. Ancak bir vatandaş tarafından fark edilen genç, güvenli alana çekilerek polis ekiplerine teslim edildi.

Adıyaman'da, üst geçitten atlamaya çalışan genci vatandaş yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi ön kısmında bulunan üst geçide çıkan A.T. (18), henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı atlamak istedi. Üst geçidin demir korkuluklarından aşağıya sarkan A.T'yi fark eden Murat Can Tüy, durumu polis ekiplerine bildirerek atlamak isteyen gencin yanına koştu. Murat Can Tüy, atlamak isteyen A.T'yi yakalayarak güvenli alana çekti. Murat Can Tüy tarafından üst geçitten indirilen A.T., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. A.T., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı Murat Can Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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