Adıyaman'da Şüpheli Valiz Korkuttu

Adıyaman'da çöp konteyneri yanına bırakılan ve vatandaşlar tarafından şüphelenilen valiz korkuya neden oldu. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından valizin çöpe atıldığı ve boş olduğu anlaşıldı.

Adıyaman'da, çöp konteyneri yanına bırakılan ve vatandaşlar tarafından şüphelenilen valiz korkuya neden oldu. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından valizin çöpe atıldığı ve boş olduğu anlaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi 25134 Sokak içerisinde bulunan çöp konteynerinin yan kısmında bir valiz olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak olay yerine bomba imha uzmanlarının gelmesini istedi. Bomba imha uzmanlarının olay yerine girmesiyle yakınlarda ikamet eden bir kişi valizin kendisine ait olduğunu çocuğuna vererek çöpe atmasını istediğini ve içerisinin boş olduğunu söyledi. Durum üzerine içi her ihtimale karşı kontrol edilen valiz çöp konteyneri içerisine atılırken polis ekipleri bu durumların yaşanmaması için çöplerin çöp konteynerleri içerisine atılması gerektiğine dair uyarıda bulundu. Polis ekipleri daha sonra olay yerinden ayrıldı. - ADIYAMAN