Adıyaman'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 11 Yaralı

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, E.A., idaresindeki 02 ADU 928 plakalı otomobil ile Mehmet Ali A., idaresindeki 34 FKY 200 plakalı motosiklet, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Bozbey Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Ali A., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN