Adıyaman'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, kent kırsalında durdurduğu H.S.Y'nin 29 suçtan 15 yıl 20 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.
Yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - 3. Sayfa