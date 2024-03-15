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Adıyaman'da Kadını Silahla Yaralayan Şahıs Kaçtı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir şahıs tartıştığı kadını silahla omuzundan vurarak yaraladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir şahıs tartıştığı kadını silahla omuzundan vurarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yeni Kent Mahallesi TOKİ Konteyner Kentte ikamet eden ikamet eden Gülay B.(54), isimli kadın ile kimliği belirsiz bir erkek şahıs arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma esnasında kimliği henüz belirlenemeyen şahıs Gülay B'yi omuzundan silahla vurdu. Kimliği belirsiz şahıs olay yerinden kaçarken Gülay B., ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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