Adıyaman'da 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Adıyaman'da adam öldürme suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda "Adam Öldürme" suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y., isimli şahsın 2014 yılından bu yana firar olduğu, Muğla'nın Fethiye bölgesinde yaşadığı tespit edildi.

Polis ekipleri şahsın yaşadığı ikameti önünde yapılan fiziki takip sırasında şahıs polis ekiplerini fark ederek kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu ü yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Şahıs daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN