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Adıyaman'da 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Adıyaman'da sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama suçundan aranan ve 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.S., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman'da 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama, vergi usul kanununa muhalefet suçundan arandığı ve 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.S., İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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