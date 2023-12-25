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Adıyaman'da 15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. isimli şahsı yakaladı. Şahıs adli makamlara sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi.

Adıyaman'da jandarma ekipleri, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. isimli şahsı yakaladı. Şahıs adli makamlara sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Adıyaman Güvenlik Ceza 3.Sayfa Güncel Haberler

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