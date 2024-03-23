Adapazarı'ndaki Korku Evi'nde Yangın Çıktı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan 'Korku Evi'nde çıkan yangın paniğe neden olurken, alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Adapazarı ilçesi Çark Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın dördüncü katında, eğlence amaçlı kullanılan ve 'Korku Evi' olarak adlandırılan işletmede yangın çıktı. İşletmeden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce merdivenli araç ile müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı. O esnada caddeden geçen vatandaşlar ise meraklı gözler ile olayı izledi. Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile alakalı inceleme başlatıldı. - SAKARYA