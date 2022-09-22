Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana haber! Adana'da 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Adana 3. sayfa haberi... Adana'da 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti Adana'da bir apartmanın 3. katındaki balkondan beton zemine düşen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adana'da 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

ADANA - Adana'da bir apartmanın 3. katındaki balkondan beton zemine düşen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi 78153 sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın 3. katında oturan Nuray Canpolat balkona çıktı. Bir süre sonra Canpolat balkondan beton zemine düştü. Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan kadını gören komşuları hemen 112'ye haber verdi. Bu sırada kadına komşuları da yardım etmeye çalıştı. Vatandaşların geç geldiğini öne sürdüğü ambulans ile kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının yakınları şoka girdi. Ağır yaralı kadın yapılan müdahalelere rağmen olaydan 1.5 saat sonra hastanede hayatını kaybetti. Kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis kadının balkondan nasıl düştüğünü araştırıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

Toros Dağları Çukurova Adana 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title