Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Kişi Yakalandı

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2'si kadın 3 kişi narkotik polisleri tarafından yakalandı. Yakalanan iki kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi de tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2'si kadın 3 kişi narkotik polisleri tarafından yakalandı. Yakalanan iki kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi de tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığını öne sürdüğü Mehmet G. ile Dilek T.'yi yakaladı. Yakalanan şüphelilerin üst aramalarında 5 uyuşturucu hap, 0.25 gram metamfetamin ve 6.74 gram esrar ele geçirildi.

Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde de çalışma yapan ekipler, Sebiha A. isimli kadını yakalarken üzerinden 673 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler adliyeye sevk edilirken Mehmet G. tutuklandı diğer iki kadında adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA