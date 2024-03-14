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Adana'da Park Halindeki Midibüs Kundaklandı

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Adana'da bir kişi park halindeki midibüsü kundakladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayı gerçekleştiren kişi kaçarak kayıplara karıştı.

Adana'da bir kişi park halindeki midibüsü kundakladığı anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Olayı gerçekleştiren kişi kaçarak kayıplara karıştı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde meydana geldi. İddia göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi park halindeki 01 ATD 284 plakalı midibüsün içerisine zorla girdi. Ardından şüpheli aracın içerisine benzin dökerek ateşe verdi. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüpheli kaçarak izini kaybettirirken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta çıkan yangını söndürdü. Ancak araç tamamen hurda yığınına dönüştü.

Polis olayı gerçekleştiren kişiyi yakalama çalışmasına devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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