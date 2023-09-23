Adana'da Otobüste Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Adana'da durdurulan bir otobüste yapılan aramada 1 kilo 664 gram esrar ve 4 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Adana'da durdurulan bir otobüste 1 kilo 664 gram esrar ve 4 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu İncirlik uygulama noktasında bir otobüsü durdurdu. Otobüste arama yapan ekipler, 2 yolcudan 1 kilo 664 gram esrar ve 4 sentetik hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.D. ve V.A. isimli şüpheliler sorgularında esrar ve sentetik hapın kendilerine ait olmadığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA