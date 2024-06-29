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Öğretmen eşini öldürüp polisle çatışmaya girmişti! İşte yakalanan uzman çavuşun ilk sözleri

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Adana'da 1 çocuk annesi eşini öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra polislere teslim olmayı reddedip bacağından vurulan ve o halde olay yerinden kaçan uzman çavuş Gökhan Çelik, boş bir evin damında yakalandı. Çelik ilk ifadesinde, "Anlaşamıyorduk. Konuşmak ve çocuğumu görmek için Adana'ya geldim. Araç içerisinde panik halindeydim. Tartışma büyüdü" dedi.

Adana'da öğretmen eşi Hatice Çelik'i (29) öldürüp, bacanağı spor eğitmeni Murat Akdöker'i de ağır yaralayan uzman çavuş Gökhan Çelik (27) yakalandı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Güneykuşak Bulvarı'nda meydana geldi. Murat Akdöker yönetimindeki otomobilde bulunan 1 çocuk annesi öğretmen Hatice Çelik ile daha önce hakkında şikayetçi olup uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi uzman çavuş Gökhan Çelik arasında tartışma çıktı. Aralarında kıskançlık nedeniyle geçimsizlik olduğu belirtilen çiftten Gökhan Çelik, beylik tabancasını çekince Hatice Çelik otomobilden inip, kaçmaya çalıştı. Ancak Gökhan Çelik, kendisi gibi Mardin'de görev yapan eşini arkasından ateş edip öldürdü, ardından da bacanağı Murat Akdöker'i vurdu. Seken kurşunlar yoldan geçen İsmail Hakkı Ağca (71) ve Can Alagöz'e (57) isabet etti.

YARALI HALDE KAÇTI

Olaya müdahale eden polis ekipleri, cinayet şüphelisine teslim olması konusunda ihtarda bulundu. Ancak Çelik teslim olmayı reddedince bacağından vuruldu. Gökhan Çelik, yaralı halde ara sokaklara girip izini kaybettirdi. Olayla ağır yaralanan Akdöker'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken seken kurşunlarla yaralanan 2 kişinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adana'da Öğretmen Eşi Öldürüldü, Uzman Çavuş Yakalandı

BOŞ EVİN DAMINDA YAKALANDI

Olay yerinden kaçan Gökhan Çelik'in, Yeşilyuva Mahallesi'ndeki boş bir evin damında saklandığı tespit edildi. Eve operasyon düzenleyen polis, hafif yaralı Çelik'i yakalayarak gözaltına aldı.

Adana'da Öğretmen Eşi Öldürüldü, Uzman Çavuş Yakalandı

"PANİK HALİNDEYDİM, TARTIŞMA BÜYÜDÜ"

Emniyete götürülen Gökhan Çelik'in ifadesinde, "Anlaşamıyorduk, çocuğumu göremedim. O konuları konuşmak ve çocuğumu görmek için Adana'ya geldim. Araç içerisinde panik halindeydim. Tartışma büyüdü" dediği öğrenildi. Uzman çavuş Gökhan Çelik, ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Öte yandan, öğretmen Hatice Çelik'in cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Çelik'in cenazesi Adana'da toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gökhan Çelik Çocuk Adana Spor Olay 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

Buğra Er:

Akp nin 6284 ünün yan etkileri yazık çok yazık

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Güven önemlş:

6284 kaldırıp kadını başkalarının insafına mı bırakacak. kadın senin kardeşin kızın da olabilir. empati yap biraz

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ismail Yasin:

Türkiye de erkekler için neden adalet Yok.. bu nasıl saçma Bir düzenleme.. kadın çocuğu alıp kayboluyor. sanki çocuğu babasının evinden getirmiş. erkekler çocuk yapmak için bundan sonra taşıyıcı anne tutsun .. böylece bu sorunu çözmüş olurlar..yoksa işleri zor. evlenmeye de gerek yok Japonya'da ki gibi kiralama kadın bul iş çözüldü. bir de Türkiye'de kızlardan ve kadınlardan Uzak durun. ithal ürün daima iyi bir çözüm..

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Ahmet Sahin:

Sonuna kadar katılıyorum deneyimlemiş biri olarak

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yanıt2
Güven önemlş:

evlenmeyi bilen boşanmayı da bilmelidir. Tüm sorun bu.Anlaşmazlıklarda çocuk kanunun dediği şekilde görülür. kadın artık boşanmayı kafaya koymuşsa zorla güzellik olmayacağı aşikardır. o noktaya gelmemeliydiniz

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Hayrullah Karakuş:

Dayı oğlu sorunda orada boşanılma aşamasında gelince sende farkedeceksindir tüm kanunlar kadının menfaatine. Sen boşandığına değil evlendiğine pişman oluyorsun

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yanıt0
Güven önemlş:

intikam çaresizliğin önde gidenidir

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Manuel Ortega:

Uzman Çavuşlar sadece silah eğitimi alıyor..

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