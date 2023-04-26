Adana'da maganda kurşununa ikinci kurban

Adana'da bayramın son günü maganda kurşunuyla hayatını kaybeden 18 aylık Yusuf Arda'dan sonra dün de rastgele açılan ateş sonucu 22 yaşındaki bir gencin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Adana'da bayramın son günü maganda kurşunuyla hayatını kaybeden 18 aylık Yusuf Arda'dan sonra dün de rastgele açılan ateş sonucu 22 yaşındaki bir gencin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, kentte Ramazan Bayramı'nın 3'üncü günü annesi Fatma Fıratokulu ile bayram gezmesinden dönen 18 aylık bebek Yusuf Arda Fıratokulu bebek arabasında kafasına gelen maganda kurşunuyla hayatını kaybetti. Bu olaydan iki gün sonra ise Ceyhan ilçesinde çevreye rastgele ateş eden motosikletli iki kişinin silahından çıkan kurşunlar 22 yaşındaki Mahsun Ece'ye isabet etti. Ece hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adana'da 3 gün arayla iki kişi rastgele açılan ateş sonucu hayatını kaybetmiş oldu.

Her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ADANA