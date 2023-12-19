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Adana'da Kaçak Silah Üretimi Yapan 3 Kişi Yakalandı

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Adana'da Seyhan polisi, kaçak silah üretimi yapılan iki eve düzenlediği operasyonda 3 kişiyi yakalarken, evlerden ise cephanelik çıktı.

Adana'da Seyhan polisi, kaçak silah üretimi yapılan iki eve düzenlediği operasyonda 3 kişiyi yakalarken, evlerden ise cephanelik çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler kaçak silah üretimi yapıldığını tespit ettiği iki eve eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda S.Ç., L.O. ile M.U. yakalandı, evlerde yapılan aramada ise 5 ruhsatsız tabanca, 50 tabanca gövdesi, 20 tabanca şarjörü, 143 tabanca mermisi, bir ruhsatsız otomatik tüfek ele geçirildi.

Ele geçirilen silahların dışında tabanca üretiminde kullanılan 50 icra yayı, 49 icra mili, 13 tabanca namlusu, 20 metal tığ, 14 matkap ucu, bir kumpas, bir tabanca sürgüsü, 7 matkap, bir taşlama makinesi, 7 tornavida, 3 çekiç, 3 pense ve 6 eğeye de el konuldu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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