Adana'da Fuhuş Şebekesine Operasyon: 14 Tutuklama

Adana'da Fuhuş Şebekesine Operasyon: 14 Tutuklama
Adana'da fuhuş şebekesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı ve 32 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu. Operasyonda 20 mağdur kadın fuhuştan kurtarıldı.

Adana'da fuhuş şebekesine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 32 milyon TL'lik mal varlıklarına ise el konuldu.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş şebekesine yönelik çalışma yaparak operasyon gerçekleştirdi. Şafak vakti 13 adrese yapılan operasyonda 16 şüpheli yakalandı, 20 mağdur olduğu iddia edilen kadın da fuhuştan kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramada 1 milyon TL nakit ile 1, 500 gram altın da ele geçirildi. Toplam mahkeme kararıyla şebekeye ait 32 milyon TL değerindeki mal varlığına da el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Tutuklanan şüphelilerden bazılarının evli çift olduğu öğrenildi. - ADANA

