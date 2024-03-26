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Adana'da Elektrikli Bisiklet Hırsızı Yakalandı

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Adana'da herkesin gözü önünde elektrikli bisiklet çalan bir kişi önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adil K. elektrikli bisikletini alışveriş yapacağı marketin önüne park etti. Adil K., markete girdikten bir süre sonra Murat B. (33) bölgeye geldi. Park halindeki elektrikli bisikleti herkesin içinde rahat şekilde çalan Murat B., gözden kayboldu. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Adil K. ise geldikten sonra elektrikli bisikletini yerinde göremeyince şok oldu, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine oto hırsızlık büro amirliği bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen polisler güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan incelemelerinin ardından hırsızlığı Murat B. (33)'in gerçekleştirdiğini belirledi. Başka günde Arzu I.'ya ait motosikleti çalan şüpheli yapılan operasyonla yakalandı.

Yakalanan Murat B. emniyetteki ifadesinde, "Yolda yürürken elektrikli bisikleti gördüm, aniden çalmaya karar verdim. Nereye sattığımı da hatırlamıyorum" derken diğer motosikleti çalmadığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adana Güvenlik Hırsızlık Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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