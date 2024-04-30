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Adana'da Cezaevi Firarisi Yakalandı

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Adana'da cezaevi firarisi olan ve 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs, polis tarafından yakalandı. Şüpheli adliyeye sevk edildi ve ardından cezaevine gönderildi.

Adana'da cezaevi firarisi olan ve 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yolda yürürken yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, ardından cezaevine gönderildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Sümer Mahallesi'nde bir kafeden çıkan Şener S.'nin (56) hareketlerinden şüphelenip, caddede durdurdu. Ekiplerin, Şener S.'ye yaptığı Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde, şüphelinin 'yağma', 'suç delillerini yok etme' ve 'uyuşturucu madde kullanma' suçlarından 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şahıs, polis merkezine götürüldü. İşlemleri tamamlanan Şener S. önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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