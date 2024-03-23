Adana'da aranan 10 şahıs yakalandı

Adana'da jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 10 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 18-22 Mart tarihlerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Çeşitli suçlardan aranan ve 1-13 yıl arası kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Ceyhan'da 4, Karaisalı'da 2, Kozan'da 2, İmamoğlu'nda 1 ve Yumurtalık'ta 1 olmak üzere toplam 10 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA