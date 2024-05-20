Adana'da 43 kişi tutuklandı

Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, ilçe genelinde yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan yakalanan 43 kişi tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12- 18 Mayıs tarihleri arasında ilçe genelinde çalışmalarını sürdürdü.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde; 23 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 38 şarjör, 558 adet fişek-kartuş, 7 kesici/delici alet, 439 gr narkotik madde, 38 kök hint keneviri, 2 bin 564 uyuşturucu/uyarıcı hap, bin 500 paket kaçak sigara, 5 çalıntı oto-motosiklet-elektrikli bisiklet, 2 kazıntı motosiklet ele gerilirken toplam Uyap ve evrakça 282 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca kavşaklarda cam silen/dilenen 36 şahsa işlem yapılırken 114 motosiklet sürücüsüne toplamda 1 milyon 485 bin 277 TL cezai işlem uygulanmış, 47 motosiklet de trafikten men edildi.

Çalışmalar sonucu yakalanan ruhsatsız silahların şüphelisi olan 14 şahıs ve diğer suçlardan 29 şahıs olmak üzere 43 şahıs tutuklandı. - ADANA