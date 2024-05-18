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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kesim öncesi hayvana eziyet edenler tutuklandı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amasya'nın Suluova ilçesinde bir et entegre tesisinde kesim öncesi büyükbaş hayvana yapılan eziyetin kabul edilemez olduğunu belirterek, olayın ardından soruşturma başlatıldığını ve 5 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kesim öncesi büyükbaş hayvanın kafasına balta ile vurulmasına ilişkin, "Olayın hemen ardından Suluova Cumhuriyet Başsavcılığınca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesi gereğince soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanmıştır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Amasya'nın Suluova ilçesindeki bir et entegre tesisinde, kesim öncesi büyükbaş hayvana eziyet edilmesi asla kabul edilebilir bir durum değildir. Olayın hemen ardından Suluova Cumhuriyet Başsavcılığınca 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesi gereğince soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanmıştır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yılmaz Tunç Suluova Amasya Hayvan Hakları Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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