ABD'nin Sudan'daki tahliye konvoyu Port Sudan'a ulaştı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Sudan'ın başkenti Hartum'daki ABD vatandaşları dahil çok sayıda kişinin liman kenti Port Sudan'a tahliye edildiğini açıkladı.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalar devam ederken, ülkedeki sivillerin tahliyesi de sürüyor. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD tahliye konvoyunun ilk görevini başarıyla tamamladığı kaydedildi. Başkent Hartum'dan ABD ve diğer ülke vatandaşlarının da bulunduğu çok sayıda kişinin liman kenti Port Sudan'a tahliye edildiğinin belirtildiği açıklamada, "ABD hükümeti tarafından organize edilen bir konvoy 29 Nisan'da Port Sudan'a ulaştı. Burada, ABD vatandaşlarına ve Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitmek isteyen kişilere yardımcı olacağız. Çok sayıda ABD vatandaşı, tahliyeler kapsamında Sudan'dan ayrıldı" ifadeleri kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bir kez daha Sudan ordusunu ve RSF'yi sivilleri tehlikeye atan çatışmalara son vermeye çağırdı.

ABD Büyükelçiliği'ni kapatmıştı

ABD, 23 Nisan 2023'te Hartum Büyükelçiliği'ndeki diplomatik operasyonlarını geçici olarak askıya almıştı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından yapılan açıklamada, "Güvenliğinden sorumlu olduğumuz tüm ABD personeli ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler güvenli bir şekilde ülkeden tahliye edildi. Büyükelçiliklerimizden birindeki operasyonları askıya almak her zaman zor bir karar ancak personelimizin güvenliği bizlerin ilk sorumluluğu. Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmanın artmasının ardından ortaya çıkan güvenlik sorunları nedeniyle bu geçici kararı aldık. Çatışma, çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu. Ayrıca çatışmalarda altyapı büyük hasar gördü. Tüm bunlar göz önüne alındığında büyükelçilik personelimiz için kabul edilemez riskler oluştu. ABD Silahlı Kuvvetlerini ve hükümet genelinde tahliye çalışmalarını yürüten ekipleri alkışlıyorum" ifadeleri kullanılmıştı.

Askeri yönetim RSF'nin orduya katılmasını istiyor

Sudan'da 15 Nisan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen RSF arasında çatışmalar başlamıştı. El-Burhan, isyancılarla savaşmak için kurulan RSF'nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla orduya katılması gerektiğini belirtirken, RSF'nin başındaki Dagalo ise bunun sivil bir yönetimle gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor. - HARTUM